Burkina-Faso-Hilfe sucht Paten auf Zeit

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Bodenschätze und Zugang zum Meer sind nicht vorhanden, Baumwolle wird zwar angebaut, bringt aber keinerlei Gewinn, Kindergeld, Sozial-, Kranken- und Altersversicherung sind weitgehend Fremdwörter. Als ehemalige französische Kolonie folgt das Land dem französischen Schulsystem, das bedeutet: Schulgeldpflicht und sechsjährige Grundschule. Rund 80 Prozent der Eltern können das Schulgeld nicht aufbringen. Wiederholungen einer Jahrgangsstufe sind nicht selten. Analphabetentum in ländlichen Gebieten liegt bei bis zu Prozent. Nur fünf Prozent der Eltern, die ihren Kindern die Grundschule ermöglichten, können für eine weiterführende Schule bezahlen.

Pro Monat und Kind wird benötigt: Eine Unterstützung zur Finanzierung nur der Nahrung kostet im Monat zehn Euro. Schulgeld, ein Teil der Lernmaterialien sowie die dringend notwendige Gesundheitsvorsorge, eventuell auch die Schuluniform und Krankenversicherung sind weitgehend abgedeckt mit folgenden monatlichen Beträgen: Bei einem Kindergartenkind mit 25 Euro, bei einem Grundschüler mit 25 Euro, bei einem Realschüler mit 30 Euro, bei einem Gymnasiasten mit 35 Euro. Das sind Durchschnittskosten, die je nach Regionen und Einrichtungen variieren. Vor Ort wird entschieden. Dafür sucht die Initiative Spender, die bereit sind einem kleinen oder größeren Kind aus Burkina eine Lebensperspektive geben?

Wir haben seit dem Schuljahr 2019/20 aus verwaltungstechnischen Gründen umgestellt auf sogenannte „Projektpatenschaften“: vor Ort wird jährlich von unseren Projektpartnern entschieden, welches Kind unterstützt wird. Oft wechseln die Schüler den Wohnort, wenn die Landwirtschaft nicht mehr genügend abwirft. Sie sind dann sehr schwer oder gar nicht mehr zu erreichen. Durch Projektpatenschaften schaffen wir Motivation im direkten Umfeld unserer Projektpartner, denn nur die wirklich Lernwilligen und äußerst Bedürftigen bekommen ein Stipendium. Eine größere Gerechtigkeit wird auch dadurch erzielt, dass mehrere Kinder in den Genuss der Hilfe für ein Schuljahr gelangen.

Spendenbescheinigungen können auf Wunsch am Ende des Jahres oder zu Beginn des folgenden Kalenderjahres über das Katholische Pfarrbüro Hüttlingen derzeit automatisch ab 201 Euro zugesandt werden. Sollten sich Spender zu einer Projektpatenschaft (am besten per Dauerauftrag zu Monatsbeginn oder auf einmal die gesamte Summe pro Jahr) entschließen, sollten sie auf dem Überweisungsformular die Schulart und ihre vollständige Anschrift angeben. „Wir versichern Ihnen, dass Ihre Unterstützung direkt in Afrika ankommt“, so die Initiatorin Christel Trach-Riedesser mit dem Burkina Faso-Team.

Wer eine Patenschaft nicht weiter aufrechterhalten möchte kann sich telefonisch an Trach-Riedesser wenden: 07361 / 72828.

Infos unter: https://heiligkreuz-huettlingen.drs.de/burkina-faso.html

Spendenkonto:

IBAN: DE41 6145 0050 0110 2154 00 KSK Ostalb - BIC: OASPDE6A

Bitte angeben: Sonderkonto Dritte Welt - Burkina Faso - Projektpatenschaft.