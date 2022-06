Burkina Faso Hilfe: Humanitäre Krise wird immer schlimmer

Die humanitäre Krise in Burkina Faso wird nach Erkenntnissen der Hüttlinger Burkina-Faso-Hilfe schlimmer. Das Land wird seit Februar von gezielten Anschlägen auf die Wasserversorgung getroffen. Islamistische Terrorristen und kriminelle Banden, die zumeist aus den Nachbarstaaten heraus operieren, aber auch einheimische Stammesanführer streiten um Einflussbereiche.

Brunnen, Bohrlöcher mit Pumpen, Wasserstellen aber auch Tanklastwagen und Wasserinfrastruktur werden zerstört oder mit Tierkadavern vergiftet. Die verfügbare Wassermenge liegt noch bei knapp drei Litern pro Tag und Person. Das entspricht nicht einmal der Hälfte, der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Mindestmenge.

Die Menschen fliehen aus dem bedrohten Norden in den noch relativ sicheren Süden, wo die Burkina-Faso-Hilfe Hüttlingen tätig ist. Sie finden in den viermonatigen Ferien bis auf weiteres Unterschlupf in den leerstehenden Schulen.

Verpflegt werden können sie nur, wenn genug Geld gespendet wird, mit dem ein Partner der Hüttlinger Hilfsorganisation René Millogo noch vorhandenes Getreide aufkaufen kann.

Die Burkina-Faso-Hilfe Hüttlingen um Christel Trach-Riedesser hat es sich seit genau 40 Jahren zur Aufgabe gemacht, ihren Teil zu einer Linderung der Not beizutragen. Durch Einzelkontakte zu Beginn ist über die Jahre in Burkina Faso ein Netz von Helfern gebildet worden, die vor Ort dafür sorgen, dass die Hilfe der Spender und Paten zweckgebunden verwendet wird.

Waren es zu Beginn die Patenschaften, wurde die Hilfe im Laufe der Jahre ausgebaut und erstreckt sich auf zahlreiche Projekte. Kernstück sind immer noch die Patenschaften, die für die Schulausbildung und den Lebensunterhalt von zahlreichen Schülerinnen und Schülern sorgen und daneben die Versorgung mit Lebensmitteln, die angesichts der aktuellen Notsituation dringend notwendig ist.