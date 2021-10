Burkina-Faso-Hilfe Hüttlingen sucht dringend Unterstützer

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt ohne nennenswerte Bodenschätze und ohne Zugang zum Meer. 62 Prozent der Bevölkerung müssen mit weniger als einem US-Dollar pro Tag auskommen. Die meisten Menschen leben auf dem Land und versuchen mit dem Anbau von Feldfrüchten zu überleben. Erschwert wird der Kampf ums Überleben durch regelmäßige Hungersnöte, verursacht durch ein verspätetes Einsetzen der Regenzeit.

Deshalb wird viel zu oft das notwendige Saatgut aufgegessen, bevor es für die nächste Ernte ausgesät werden kann. Damit eine Landflucht in die Städte oder Flucht nach Norden in Richtung Europa verhindert werden kann, ist es unbedingt notwendig, die notleidende Bevölkerung zur Selbstversorgung zu ertüchtigen. Dazu braucht es Wasser und Getreide, als Saatgut aber auch als Nahrung. Ganz besonders wichtig ist es Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene zu schaffen.

Das Burkina Faso Team um Christel Trach-Riedesser aus Hüttlingen hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht durch Projektpatenschaften Kindern, die sich durch besonderen Fleiß in der Schule auszeichnen, jeweils für ein Jahr die Schulbildung, Kleidung und Ernährung zu sichern. 300 Mädchen und Jungen warten allein in Moukassa darauf.

Für Erwachsene unterstützt es ein Projekt in dem Paare Lesen, Schreiben und einen Beruf erlernen. Nach der Ausbildung ziehen sie in ihre Heimatdörfer und wirken dort als Multiplikatoren, indem sie ihre Kenntnisse an die Dorfbewohner weitergeben.

Ein weiteres erfolgreiches Projekt betrifft einen Kindergarten in Lèna, der im Januar eingeweiht wurde und nur mit der Hilfe aus Deutschland verwirklicht werden konnte.

Großen Raum nimmt auch die Unterstützung beim Bau von Brunnen ein, die erst einen erfolgreichen Anbau von Feldfrüchten ermöglichen.

Enorm wichtig ist es auch, dafür zu sorgen, dass genügend Getreide für die Zeit des Hungers zur Verfügung steht, sowohl als Saatgut als auch für die Ernährung. Es wird mit den Spenden im Oktober gekauft, wenn die Preise während der Regenzeit niedrig sind, in Lagerhäusern gespeichert und bei Bedarf wieder abgegeben. Ein Sack Mais, Hirse, Reis kostet etwa 50 Euro und sättigt eine Familie je nach Personenzahl für zwei bis vier Wochen. Die Organisation in Burkina Faso hat ein schlagkräftiges Team von Mitarbeitern und Soziologen übernommen, die dafür sorgen, dass die gespendeten Gelder Eins zu Eins verwendet werden.

Wir alle wissen, dass es unzählige Baustellen auch in Deutschland gibt, wo dringend Geld gebraucht wird. Dennoch ist es unbedingt notwendig, dass wir jetzt den Menschen in Burkina Faso helfen, dass sie ihren Lebensunterhalt im eigenen Land fristen können und nicht gezwungen sind, sich auf die gefährliche Wanderschaft nach Europa zu machen.

Um Spenden zur Linderung der Not und zur Unterstützung von Projekten wird gebeten:

KSK: IBAN: DE41 6145 0050 0110 2154 00

BIC: OASPDE6A

Katholische Kirchengemeinde Burkina Faso Spende Schulbildung-Hunger - Gesundheit - Bauten.

Nur bei Angabe der genauen Postanschrift werden Spendenbescheinigungen ab 201 Euro automatisch zugesandt. Ansonsten gilt Ihr Überweisungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt.