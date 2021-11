Bürgerinitiative Hochwasserschutz gegründet

In dem von Hochwasser betroffenen Hüttlinger Ortsteil Niederalfingen haben Bürger eine Initiative gegründet. Ziel der Initiative „Hochwasserschutz sofort“ ist es, mehr Schutz gegen drohende Hochwasser zu erreichen.

Vorsitzender ist Anton Hügler, seine Stellvertreter sind Julia Maier und frühere langjährige Gemeinderat Franz Dollansky. In einer Mitteilung schreiben die Initiatoren, nach mehreren Hochwässern „zuvor, am 3. Mai 2003 und am 29. Mai 2016 sind Millionen Schäden entstanden.“

Seit 1989 seien mehrere Maßnahmen versucht worden, ohne wirkungsvollen Erfolg. „Die aerodynamische Anpassung der Kehren des Schlierbachs vor einem Jahr, hat nur das Wasser schneller gemacht. Bei Hochwasser führt der Kocher sehr viel Wasser mit einer sehr starken Strömung und staut dann den Einlauf des auch Hochwasser führenden Schlierbachs zurück, was dann zu Überflutungen in Niederalfingen führt.“

Wohnbebauungen und Flächenversiegelungen in Neuler würden außerdem erheblich mehr Oberflächenwasser für das Schlierbachtal bedeuten. Auch Oberflächenwasser durch eine landwirtschaftlichen Nutzung in Sulzdorf, das den Filgenbach belaste, trete verstärkt auf. Schlier- und Filgenbach würden dann in Höhe Naturfreibad über die Ufer treten. „Das Hochwasser fließt dann durch die Schlierbachstraße. wie 2016“, so heißt es in der Mitteilung.

Bei Starkregen am 7. Juni uns am 9. Juli sei der Schlierbach wieder kurz vor dem Überlaufen gewesen.

Die Bürgerintiative schlägt vor, mit überflutbaren Dämmen und Durchlassverkleinerungen die Fließgeschwindigkeit des Schlierbachs zu verlangsamen. „Niederalfingen braucht einen naturgeeigneten, ökologischen Hochwasserschutz“, fordert die Initiative.

Rund 40 Bürgerinnen und Bürger hätten ihre Mitarbeit erklärt. Die vorhandenen Kontakte zu den Landtagsabgeordneten Winfried Mack (CDU) und Martin Grath (Bündnis 90/Die Grünen) sollen auch dazu genutzt werden, um Mittel des Landes Baden-Württemberg zum naturnahen Ausbau des Baches zu erhalten. Corona geeignete Protestveranstaltungen seien geplant.