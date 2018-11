Bretterwanzen behaupten: „Doppelt leben hält besser“

Chorgesang und Theater, so heißt schon seit Jahrzehnten das Geheimrezept für einen vergnüglichen Abend bei den Hüttlinger Chorfreunden und ihrer Theatergruppe, den Bretterwanzen. Bei freiem Eintritt sind am Samstagnachmittag, 1. Dezember, Kinder und Senioren gern gesehene Gäste. Bei den beiden Abendvorstellungen am Samstag um 19 Uhr sowie am Sonntag, 2. Dezember, um 18 Uhr eröffnen die Chöre der Chorfreunde unter der Leitung ihrer Dirigentin Roswitha Maul die Vorstellungen.

Die Theatergruppe der Bretterwanzen präsentiert die Boulevardkomödie in zwei Akten von Ray Cooney in der deutsch-schwäbischen Fassung von Thomas Mende: „Doppelt leben hält besser“. Darin kommt der Taxifahrer Hugo Mayer (Micha Kling) nach einer Rettungsaktion bei einer von zwei Strolchen attackierten alten Dame in große Schwierigkeiten. Durch Lügen und Ausreden versuchen er und sein Kumpel Oskar Stöckle (Andi Bickel) alles, damit Hugo nicht als Bigamist entlarvt wird. Die vermeintlichen beiden Ehefrauen (Geli Bittner und Conny Bieg) verstärken im Zusammenspiel mit zwei Polizeibeamten aus Hüttlingen und Abtsgmünd (Viktor Rettenmaier junior und Klaus Auchter) das Durcheinander noch zusätzlich. Soufleuse ist Heike Durm, die Theaterleitung hat Micha Kling, um den guten Ton kümmert sich Paul Seibold, und die Masken ferigt Salon Gold. Getränke und Kleinigkeiten zum Essen werden in der Pause zwischen erstem und zweitem Akt im Foyer angeboten.