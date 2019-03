Bolzensteig V kostet eine Million Euro

Der Gemeinderat hat der Erschließungssatzung für das Gewerbegebiet Bolzensteig V zugestimmt. Die Erschließung des rund 40 000 Quadratmeter großen Grundstücks westlich der Gemeindeverbindungsstraße vom Umspannwerk in Richtung Wagenrain kostet rund eine Millionen Euro. Der Quadratmeterpreis bewegt sich je nach Geschossfläche bei rund 62 Euro.

Die Gemeindeverwaltung wird bei der Straßenverkehrsbehörde den Antrag stellen, die eingeschränkte Halteverbotsfläche in der Ortsmitte – insbesondere in der Pfitze – auszudehnen. Das bedeutet, dass an Wochentagen von 8 bis 20 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 16 Uhr nur noch zwei Stunden mit Parkscheibe geparkt werden darf.

Der Gewerbe- und Handelsverein hat sich in einem Schreiben klar für die Kurzparkzone im Ort ausgesprochen, weil Kunden kostenlos Parken können genauso wie Bewohner und Anlieger außerhalb der Öffnungszeiten. Die Parksituation werde sich freilich verschärfen, so der Verein, wenn auf dem Gelände Hegele in der Sulzdorfer Straße weitere 25 Wohneinheiten entstehen. Für Dauerparker, meint der Verein, gebe es genügend Parkflächen etwa bei der Limeshalle.

Der Gemeinderat billigte das Straßeninstandsetzungsprogramm, die Anpassung der Elternbeiträge am Hort der Alemannenschule für das Schuljahr 19/20, sowie eine geringfügige Änderung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 26. Mai.