Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in der Hüttlinger Uhlandstraße einen schwarzen Geländewagen des Typs BMW X6 entwendet. An dem etwa anderthalb Jahre alten Fahrzeug waren die Kennzeichen AA-HH 5663 angebracht. Der Wert des Fahrzeugs wird auf 80 000 Euro beziffert. Hinweise auf die Diebe, verdächtigr Wahrnehmungen und den Verbleib des BMW nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.