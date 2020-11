Bischof Gebhard Fürst ehrt Josef Vogelmann aus Hüttlingen

Josef Vogelmann (67) aus der Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Hüttlingen ist mit der Martinusmedaille von Bischof Gebhard Fürst ausgezeichnet worden. Mit ihm wurden fünf weitere Frauen und Männer aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart für ihr vorbildliches Engagement in Kirche und Gesellschaft gwürdigt. „Unser Diözesanpatron ist vielen Menschen ein großes Vorbild“, so Bischof Fürst in seiner Laudatio. „Insbesondere, wenn es um den diakonischen Einsatz in unseren Gemeinden und über die Grenzen unserer Kirche hinaus geht, inspiriert er viele zum hingebungsvollen Dienst.“ Die Martinusmedaillen wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht in einem gesonderten Festakt, sondern werden im Rahmen des Pontifikalhochamts zum Patrozinium Sankt Martin am Sonntag, 15. November, im Rottenburger Dom verliehen.

Die Martinusmedaille geht seit 1976 an besonders engagierte Persönlichkeiten in der Diözese. Josef Vogelmann (67) aus der Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Hüttlingen war viele Jahre Mitglied des Kirchengemeinderats. Er setzte seinen Sachverstand für die Gemeinde in Verhandlungen, bei Baumaßnahmen sowie bei vielen gesellschaftlichen Aufgaben und kirchlichen Anliegen ein. Dazu zählte beispielsweise auch die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses und die Gründung einer Solargemeinschaft. Er organisiert die jährlich stattfindende Radwallfahrt, ist Kommunionhelfer und Lektor.

Bis heute unterstützt er bei allen Hochfesten die Mesner. Auch für die Kinder und Jugendlichen hat Vogelmann ein offenes Herz, organisiert mit ihnen Grillfeste, die Nikolausfeiern und die Sternsingeraktionen. Zudem ist er in der Sozialstation Abtsgmünd aktiv und seit 2017 stellvertretender Geschäftsführer. Er unterstützt das Regionale Bündnis für Arbeit Aalen und kümmert sich um die Belange der Flüchtlinge in Hüttlingen.

Seit seiner Pensionierung arbeitet er bei einem örtlichen Bestattungsunternehmen mit und führt Bestattungen für Konfessionslose durch. Bischof Fürst hob hervor, dass Vogelmann sich weit über seine Dienste in der Kirchengemeinde hinaus für die Schöpfung und für Menschen eingesetzt habe, die leicht ausgegrenzt werden – Alte, Arbeitslose, Geflüchtete und viele mehr.