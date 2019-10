Bilderbuchwetter am Hüttlinger Kirchweihsonntag

Kirchweih in Hüttlingen ist ein Fest nicht nur für die Hüttlinger selbst, sondern auch für ihre Gäste. Und die strömten in Scharen – vor allem in die Erlebnismeile Bachstraße, aber auch in die umliegenden Geschäfte, zur Gastronomie und in die Begegnungsstätte.

Schon am Morgen lockte der Gottesdienst die Besucher in die Heilig-Kreuz-Kirche. Dort zelebrierte Pfarrer Ludwig Heller die Messe. Dabei erinnerte er an den Kirchenbau und dessen Renovierung. Mitten im Dorf verströme der Bau Liebe, die Nähe zu Gott und Erlösung. Am Nachmittag nutzte Hans Seibold den Kirchweihsonntag, um bei einer Führung an den Kirchenbau zu erinnern, sowie dessen Schätze zu erläutern.

Am Kirchweihsonntag wird in Hüttlingen aber auch „gebatscht“ – ein alter Brauch, den einst die Hütebuben kreierten und sie die Bauern daran erinnerten, ihnen den versprochenen Lohn auszuzahlen. Mehrere Generationen pflegen noch heute diesen Brauch mit ihrer meterlangen „Goisel“, sehr zur Freude der Kirchen- und auch der Festbesucher in der „Pfitze“.

Viel los ist im Dorf an diesem Tag, Da lädt der Musikverein zu einer musikalischen Vesperstube in das Forum ein, Kinder können sich in den Geschäften Gutscheine holen, um kostenlos Karussell fahren zu können und in der Begegnungsstätte zeigen Hobbykünstler, was sie in ihrer Freizeit mit Begeisterung tun. Mitten in der Bachstraße lädt ein „mobiler Achttausender“ zum Klettern und eine aufgeblasene Giraffe zum Hüpfen ein.

An der Piazetta Cotignola feilschen Schüler, um Spiele und Bücher an den Mann zu bringen, während die Aalener Waldorfschüler die Besucher der Hobbyausstellung mit leckeren Kuchen versorgen und „kommende Landschaftsgärtner sich am Baggern versuchen“. Da bleibt für die ältere Generation Zeit, sich in diversen Geschäften mit Schnäppchen zu versorgen und den verkaufsoffenen Sonntag zu nutzen.