Biblischer Grundkurs in Hüttlingen

Einen biblischen Grundkurs unter dem Thema „Neues Leben mit Jesus“ – eine Einführung in die Grundlagen christlicher Glaubenslehre“ veranstaltet der Verein EuroTeam in Hüttlingen. Grundlage hierfür ist die Heilige Schrift. Der Kurs umfasst sechs Lektionen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Beginn ist am Donnerstag 22. Februar, vormittags um 9.30 Uhr oder abends um 20 Uhr im „Treffpunkt Frohe Botschaft“ in der Abtsgmünder Straße 6 in Hüttlingen.