Betrunkener droht, in den Kocher zu rutschen.

Mehrere Kunden haben die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Kocherstraße am Dienstagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr darauf aufmerksam gemacht, dass hinter dem Laden an der dortigen Böschung ein betrunkener Mann liegen würde. Da die Gefahr bestand, dass der Mann in den Kocher abrutscht, wurde er von Beamten des Aalener Polizeireviers mit zur Dienststelle genommen und, auf richterliche Anordnung, bis 6 Uhr am Mittwochmorgen in polizeilichen Gewahrsam genommen, wo er seinen Rausch gefahrlos ausschlafen konnte.