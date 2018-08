Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Ein 35-Jähriger ist am Samstag nach einem Unfall geflüchtet. Der Mann war am Samstag gegen 20.45 Uhr auf der B29 in Richtung Aalen unterwegs. An der Abzweigung nach Hüttlingen wollte er nach links abbiegen und prallte hierbei auf einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen.

Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen konnten der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Pkw mitteilen. Der 35-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei seiner Überprüfung stellte die Polizei fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun um seinen Führerschein fürchten. Der entstandene Sachschaden beträgt 1500 Euro.