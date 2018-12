Wer in Sulzdorf unterwegs ist, sollte einen Abstecher in die Dorfstraße unternehmen. Hier findet sich nämlich auch die Stadt Bethlehem – allerdings im Kleinformat. Nachgebaut wurde die Geburtsstätte Jesu von Wolfgang Jörg.

Wolfgang Jörg ist schon mehrmals in Israel gewesen. Nicht nur, weil ihn das Land fasziniert, sondern weil seine Tochter dort mehrere Jahre gelebt hat. Er hat natürlich auch Bethlehem besucht und hat dessen Landschaft in den Bergen Israels lieben gelernt. Nun hat er die Geburtsstätte Jesu nachgebaut.

Bethlehem wird in der Literatur als „Brotstadt“ oder auch „Haus des Fleisches“ bezeichnet. Ganz offensichtlich gab es in dem heute über 30 000 Einwohner zählenden Städtchen übermäßig viele Bäcker und Fleischer. Bei einem seiner Besuche kam Jörg die Idee, die Geburtsstätte Jesu nachzubauen. Bergig sollte sie werden und ein ärmliches Dorf sollte sie darstellen – mit der damals dort anzutreffenden Architektur. Damit hat Wolfgang Jörg schon vor etwa zehn Jahren in Niederalfingen angefangen, vor vier Jahren war die Arbeit praktisch abgeschlossen. Seitdem steht die Bethlehem-Krippe in Sulzdorfs Dorfstraße – ganz in der Nähe der 600 Jahre alten Johanneskapelle. Die nachgebauten Häuser in der Krippe sind ein- oder eineinhalbstöckig, haben Flachdächer, manchmal auch ein Kuppeldach. Sie sind der Gegend vor 2000 Jahren angepasst, werden nachts spärlich beleuchtet und gewähren Einblicke in das ärmlich-dörfliche Leben jener Zeit.

Wer Glück hat, trifft Wolfgang Jörg an, wenn er mal wieder „sein Bethlehem“ ergänzt, Figuren hinzufügt oder dekorative Kleinigkeiten dazu stellt.