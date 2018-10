Bauhof wird auf Vordermann gebracht

Der Bauhof der Gemeinde wird aufgemöbelt. Das geht aus einem Papier hervor, das die Gemeindeverwaltung auf Drängen der Bürgerliste erarbeitet hat.

Schon am 27. September hatte die Bürgerliste anlässlich einer Besichtigung des Bauhofes eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet. Dabei waren Fragen zu den Arbeitsbedingungen genauso angesprochen worden, wie notwendige investive Maßnahmen, zu Sicherheitsvorschriften und zur Schaffung effizienterer Arbeitsabläufe. „Nach einem längeren Zeitraum krankheitsbedingter Ausfälle und Problemen in der Personalstruktur ist der Bauhof aktuell gut aufgestellt“, heißt es in der dem Gemeinderat jetzt vorgestellten Sitzungsvorlage. Das Arbeitsklima habe sich durch Umorganisationen deutlich gebessert. „Durch drei Neueinstellungen haben wir jetzt im Bauhof eine gute Truppe“, lautet das Fazit. In näherer Zukunft werden die Sozialräume umgebaut, ebenso die Dusch- und Umkleideräume, es wird eine Küchenzeile eingebaut werden und die Heizung wird umgebaut. Gasflaschen und Tankmöglichkeiten wird es künftig nicht mehr geben, der Brandschutz muss überarbeitet werden und auch die Gebäudeelektrik ist veraltet. Darüber hinaus müssen die Lagerflächen umorganisiert werden.

Einige dieser Arbeiten sind nach Auskunft der Verwaltung bereits erledigt oder vergeben, andere müssen in den Haushaltsplanberatungen angegangen werden. Kritisch zur Vorgehensweise der Bürgerliste äußerte sich Maria Harsch-Bauer. Man hätte diese Angelegenheit auch einvernehmlich angehen können, sagte sie.