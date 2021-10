Barbara und Rainer Horlacher für 25 Jahre Engagement geehrt

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Barbara und Rainer Horlacher sind bereits über 25 Jahre Mitglied beim Gewerbe- und Handelsvereins Hüttlingen. Da die Jahreshauptversammlung mehrfach verschoben werden musste, fehlte bisher der passende Rahmung für diese Ehrung, daher traf sich nun ein kleiner Teil von GHV-Verantwortlichen zur feierlichen Übergabe der Urkunde des Bundes der Selbständigen.

Für den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des GHV, Oskar Bieg, war es eine Selbstverständlichkeit, die passenden Worte zu überbringen. Als langjähriger Weggefährte erinnerte er an das stets große Engagement von Barbara und Rainer Horlacher. Kurz nach der Eröffnung ihres ersten kleinen Ladengeschäfts in Hüttlingen traten sie dem Verein bei und haben stets gerne an den Veranstaltungen teilgenommen und auch aktiv mitgewirkt.

Von 2007 an erklärte sich Rainer Horlacher bereit, sich auch in die Vereinsführung mit einzubringen. Zuerst als stellvertretender Vorsitzender, dann ab 2010 als Vorsitzender. Neben der Entwicklung des eigenen Betriebes war und ist es ihm wichtig, auch die Gemeinde voranzubringen. Dabei meisterte er jede Herausforderung immer unter Berücksichtigung aller Beteiligten. Die wohl größten Aufgaben waren der „Umbau der Bachstraße zur Königsstraße von Hüttlingen“ (Oskar Bieg zitierte hier BM Günter Ensle) mit dem Kreiselbau in der Ortsmitte.

Erst im vergangenen Jahr erfolgte dann noch die Sanierung der Kocherbrücke, bei welcher wieder Straßensperrungen notwendig waren. Unter der Maßgabe, dass trotzdem alle Geschäfte zu jeder Zeit per Auto oder zu Fuß erreichbar waren, hatte er auch viele Ideen für Sonderaktionen, sodass die Bevölkerung und auch Besucher aus dem gesamten Ostalbkreis gerne nach Hüttlingen kamen.

Rainer Horlacher war und ist stets der Initiator für die verkaufsoffenen Sonntage. Wichtig ist für ihn dabei, dass es rund um die Ladengeschäfte auch Marktstände und Attraktionen gibt, welche die Besucher aus Nah und Fern nach Hüttlingen locken. Lange Einkaufsabende und -nächte hat er ebenso ins Leben gerufen, wie den weit über die Kreisgrenze hinaus bekannten Schnäppchenmarkt, bei welchem zweimal im Jahr mehrere Firmen im Bürgersaal in Hüttlingen Sonderangebote und Restbeständen zum Verkauf anbieten.

Nach der Übergabe der Urkunde an Rainer und Barbara Horlacher, bedankte sich Oskar Bieg mit einem Blumenstrauß bei Barbara Horlacher, hält sie doch ihrem Mann stets den Rücken frei und unterstützt ihn bei all seine Aktionen.