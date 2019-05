B19-Baustelle ist im Verzug

Die Sanierung der B19 zwischen SHW und der Tankstelle bei der künftigen Einmündung der Beethovenstraße hat der Hüttlinger Gemeinderat besichtigt und musste zur Kenntnis nehmen, dass man mit der Fertigstellung zu den Muffigel-Festtagen vom 21. bis 23. Juni ziemlich in Verzug ist.

Der zweite Abschnitt ist im Bau. Dabei wird die Brücke über den Mittelbach saniert, wird ein kombinierter Geh- und Radweg angelegt und es werden die Kanalanschlüsse von Bolzenweiler zur B19 gelegt. Darüber hinaus werden Breitband-Leerrohre verlegt und es müssen zwischen Fahrbahn und dem Gehweg in Richtung SHW Randsteine gesetzt werden.

Bei der Einmündung der Beethovenstraße in die B 19 warten noch die Überquerungshilfe in Richtung Kocherwiesen und der Bau der Bushaltestelle in Richtung Ortsmitte auf ihre Fertigstellung. Der Gemeinderat hofft, dass alles bis Mitte Juni fertig ist. Nach den Muffigelfesttagen soll nämlich der dritte und letzte Abschnitt der B19-Sanierung in Richtung Hohe Espe folgen.

Der Gemeinderat vergab außerdem das Straßensanierungsprogramm mit einem Volumen von 322 854 Euro an das Untergröninger Unternehmen Gebrüder Eichele. Die Summe ist bis zu einer Höhe von 277 000 Euro über den Ertragshaushalt finanziert.

Der TSV will im Sportgelände zwischen Stadion und Trainingsplatz eine Tribüne aufstellen, um den Besuchern Schutz vor Sonne und Regen zu bieten. Allerdings wird der Verein nur dann bauen, wenn ihm die Gemeinde einen Zuschuss von 15 Prozent oder mindestens 100 000 Euro in Aussicht stellt. In einem Gespräch mit Abteilungsleiter Winter stellte Bürgermeister Günter Ensle klar, dass das Geld nur fließt, wenn es im Haushalt freie Mittel gibt.