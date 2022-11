Avanti Avanti räumt in Neumünster ab

Beim Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ in Neumünster hat die Gruppe Avanti Avanti aus Hüttlingen erfolgreich teilgenommen. Die Veranstaltung in Zahlen: 29 Gruppen, über 800 Sportler und 14.000 Zuschauer, die die Veranstaltung vor Ort als auch über Livestream verfolgt haben.

Bei den Avantis vom TSV Hüttlingen ging es dieses Jahr zum ersten Mal nach Corona wieder rund: Neben der Teilnahme an der finnischen Gymnaestrada in Tampere wurde auch wieder der Wettkampf „Rendezvous der Besten“, ein Treffen von Sportlern aus Akrobatik, Tanz, Turnen und weiteren Bereichen, die ihr Können in einer künstlerischen Darbietung von maximal fünf Minuten präsentieren, ausgetragen.

Bereits im Mai sicherte sich die Gruppe Avanti Avanti die höchste Auszeichnung „hervorragend“ auf Landesebene und qualifizierte sich zusammen mit dem FC Röhlingen und dem TSV Lorch aus dem Schwäbischen Turnerbund für das Bundesfinale. Der Wettbewerb begann schon früh am Morgen, denn Frühstück, Schminke und Stellprobe mussten noch vor 9.30 Uhr fertig sein. Als 18. Gruppe ging es dann für die 22 Jungs und Mädels aus Hüttlingen auf die Matte. Thema ihrer Show „Vielfalt – Unsere Welt braucht bunt statt grau“ ist Individualität sowie Integration in einer farbenfrohen Welt ohne Ausgrenzung.

Spannend wurde es dann am Nachmittag bei der Siegerehrung. Große Freude kam auf, als die Gruppe dann zum einen das Prädikat „ausgezeichnet“ als auch den Titel „Showgruppe des Jahres 20222“ verliehen bekam. Es ging dabei nicht nur um den Einzug mit den anderen 14 besten Gruppen in die anschließende Abendgala der Veranstaltung, sondern auch um die Qualifikation zur europäischen „Gym-for-Life-Challenge“ 2024 in Norwegen. Der Auftritt in der Abendgala, die unter dem Motto „Together“ stand, verlief fehlerfrei.

Gespannt blickt die Gruppe auf das kommende Jahr, in dem die Avantis sowohl auf die World Gymnaestrada in Amsterdam reisen als auch mit den Avanti Chicks einen Auftritt wieder neu aufleben lassen.