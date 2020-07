Auto kommt von Fahrbahn ab

Eine 62-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstag um kurz vor 10.45 Uhr verletzt worden. Sie war auf der Bundesstraße 19 aus Richtung Hüttlingen unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in die Querspange „Albanus“ kam das Fahrzeug plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und fuhr die dortige Böschung hinab. Die Fahrerin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.