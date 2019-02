Australische Delegation ist zu Gast an der Alemannenschule

Wenn Gäste aus Australien empfangen werden, dann wollen deutsche Schüler erfahren, ob es etwa in deren Heimatstadt Brisbane – das ist die östlichste Stadt des Kontinents „down under“ – Koalas oder gar den Kookaburra gibt, ganz zu schweigen vom Schnabeltier. Natürlich konnten Kevin Larkin mit seiner Frau Marta und der Studentin Rebekah Strang all diese und noch andere Fragen beantworten.

In erster Linie waren die Gäste vom fünften Kontinent nach Hüttlingen gekommen, um dort eine Lern-App in Zusammenarbeit mit der Gmünder Professorin Silke Ladel und der Uni Potsdam zu entwickeln. In Hüttlingen fanden die Gäste ideale Bedingen vor, sowohl was die Offenheit des Kollegiums als auch die Einrichtung der Schule im Medienbereich betrifft. Schulleiter Ralf Meiser lobte in einem Gespräch die gute Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Schulträger. „Die Einstellungen müssen einfach stimmen, wenn Praxis und Wissenschaft zusammengeführt werden“, meinte er.

Auf diese Weise entstünden sowohl für die Gäste aus dem fernen Australien als auch den Wissenschaftlern von der Gmünder PH und Universität Potsdam und nicht zuletzt für die Hüttlinger Schüler sogenannte Win-Win-Situationen.