Auf der B29 in Richtung Westhausen hat sich am Montagabend gegen 23 Uhr ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist eine Autofahrerin aus Unachtsamkeit auf eine Verkehrsinsel geraten und hat zwei Verkehrszeichen beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 3000 Euro beziffert.

