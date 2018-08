Anwohner befreien eingeklemmten Motorradfahrer

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag mit seiner Maschine gestürzt. Das berichtet die Polizei. Der junge Mann fuhr in Niederalfingen die Austraße entlang und wollte in die Hürnheimer Straße einbiegen.

Dabei verlor er laut Polizeibericht die Kontrolle und stürzte. Der 22-Jährige wurde unter seinem Motorrad eingeklemmt. Anwohner befreiten den Mann. Er zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro.