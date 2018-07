An apple a day keeps the germans away

Das gibt es – leider – weltweit in verschiedenen Ausfertigungen: Da überlegen sich die USA („land oft he free“), ob ein Grenzzaun in Richtung Mexiko nicht sinnvoll wäre, gibt es im Gaza-Streifen oder im nordirischen Derry, in Guantanamo oder um praktisch jedes Flüchtlingscamp herum und (gab es – Gott sei Dank) sogar mitten in Europa existierte einmal ein Todesstreifen. Nicht ganz so martialisch geht es in Andreas Schmittbergers Musical „Das Apfelkomp(l)ott“ zu, welches die Musik-AG des Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasiums an zwei aufeinander folgenden Tagen im Bürgersaal des Hüttlinger Kultur- und Sportzentrums Limeshalle mit großem Erfolg aufführte.

Austauschbar sind demnach nicht nur die Nationen. Die Sprachen, selbst Dörfer, welche einst friedvoll nebeneinander existierten, streiten sich plötzlich um die Früchte des Zorns, aus einer Idylle werden Konflikte, aus einem Apfelbaum ein Zankapfel. Doch am Ende siegt die Vernunft. Schorsch (Thipiha Thamilmaran) und Louis (Fiona Karg) vertragen sich ebenso wieder, wie Dr. Zwietracht (Odine Kiener) und Dr. Jealousy (Minna Rettenmaier) und selbst das Bürgermeisterehepaar (Niklas Graser und Katja Wagemann) freut sich auf jede Menge Nachwuchs zusammen mit allen Dorfbewohner.

Der Chor der Klassen fünf, sechs und sieben bewältigt ein riesiges Pensum, ebenso das KGW-Musicalorchester um Thomas Bauer. Am Schluss werden sie alle mit reichem Beifall belohnt und eingeschlossen sind die „Licht- und Tontechniker“, die Maskenbildnerin, das Bühnenbild, die Requisiteure und die Choreographie.