Alfons hilft in Hüttlingen auch der Ukraine

Der deutsch-französische Kabarettist und Satiriker Emmanuel Peterfalvi alias Alfons kommt im Rahmen des Kleinkunstfrühlings mit seinem Programm „Le Best of“ am Mittwoch, 27. April, um 20 Uhr nach Hüttlingen in den Bürgersaal.

Alfons hat sich mit seinem neuesten Programm eine schier unlösbare Aufgabe gestellt: Er versucht die Deutschen zu verstehen. Als „rasender Reporter“ mit Puschel-Mikrofon geht er deutschen Klischees auf den Grund und hält uns dabei auf so charmante Art und Weise einen Spiegel vor, dass man ihm nicht böse sein kann. Peterfalvi ist Träger des Bayerischen Kabarettpreises und Gewinner des Deutschen Kabarettpreises.

Gelb-blau statt orange: Alfons startete im April 2022 eine Spenden-Aktion für Kinder aus der Ukraine, die aufgrund des Krieges in ihrer Heimat nach Deutschland geflüchtet sind. Auf all seinen Tournee-Terminen sammelt der deutsch-französische Kabarettist ab sofort Spenden zugunsten der Ukraine-Hilfe des Deutschen Kinderhilfswerks. Eigens für diesen Zweck hat Alfons auch die Farbe seiner eigentlich orangefarbenen Kult-Jacke geändert.

Nach jedem seiner Auftritte wird sich Alfons im Foyer des jeweiligen Theaters unter das Publikum mischen. Und alle, die möchten, können „La Friedensjacke“ dann für ein “Selfie” überstreifen und zugleich für die Ukraine-Hilfe des Deutschen Kinderhilfswerks spenden.