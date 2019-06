Alemannenschule ist jetzt Faire-Trade-School

Die Alemannenschule hat anlässlich ihres Schulfestes am Freitagnachmittag sehr effektive Eigenwerbung betrieben und ihren vielen Besuchern zum Jubiläum „60 Jahre Alemannenschule“ bleibende Eindrücke verschafft. So nutzten die Gäste vor allem die Gelegenheit, den jüngst eingeweihten Neubau zu besichtigen. Zudem gab es Vorführungen der Schüler auf dem „Roten Platz“ oder die Möglichkeit, im neuen Innenhof mit den rund 40 Bildungspartnern ins Gespräch zu kommen.

Höhepunkt der vierstündigen Veranstaltung war jedoch die Zertifizierung und die Auszeichnung der Schule als nunmehr 99. Bildungseinrichtung im Ländle, welche den Fair-Trade-Gedanken auf ihre Fahnen geschrieben hat. Schon seit vielen Jahren ist die Alemannenschule (ASH) in dieser Beziehung Vorreiter und hat zahlreiche Veranstaltungen zum Anlass genommen, den privaten Produzenten und Kleinbauern in den Ländern der Dritten Welt auch einen fairen Preis für ihre Waren zukommen zu lassen.

So organisiert Verbindungslehrer Rudi Kolb mit seiner SMV und dem Aalener Weltladen einen wöchentlichen Verkauf von Waren aus Entwicklungsländern, sammelt etwa zu Weihnachten Geschenkpäckchen, beteiligt sich an Sammlungen für Bedürftige und vieles mehr. Von der Stiftung „Entwicklungszusammenarbeit in Baden-Württemberg“ würdigte deren Abgesandte Franziska Freihart die Arbeit der ASH, und überreichte die Zertifizierungsurkunde sowie das Banner ihrer Organisation.

Das alles geschah bei brütender Hitze nach dem „Warm up“ der Schüler auf dem Sportplatz und einigen Vorführungen aus dem Musical, das die Schule vor etlichen Wochen mit großem Erfolg in Kooperation mit dem Liederkranz im Bürgersaal aufgeführt hatte. Schulleiter Ralf Meiser begrüßte die Gäste auch im Namen der Gemeindeverwaltung und freute sich über den Neubau, den die 490 Schüler zusammen mit ihren fast 50 Lehrern sehr zu schätzen wüssten.

Etliche Aktionen wurden in Zusammenarbeit mit dem Förderverein und vielen Eltern im ganzen Gebäude angeboten. Es gab unter anderem Kinderschminken, ein Fahrradkraftwerk, das Schulterrarium wurde vorgestellt, es gabeine Bücherausstellung und es wurden die Streitschlichter präsentiert.