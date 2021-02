Alemannenschule bietet digitalen Info-Abend an

Die Alemannenschule Hüttlingen möchte alle Schülerinnen und Schüler der Klassen vier mit ihren Eltern einladen, bei einem digitalen Informationsabend die Schule näher kennenzulernen und mit der Schulleitung, Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern per Videokonferenz ins Gespräch zu kommen. Der Link zur Online-Veranstaltung findet sich auf der Schulhomepage unter www.as-huettlingen.de oder kann auch per E-Mail an info@as-huettlingen.de angefordert werden. Ein neuer Informationsfilm über die Schule und das Schulleben an der Gemeinschaftsschule geht am 10. Februar ebenfalls auf der Homepage der Schule online. Außerdem bietet die Schulleitung den Eltern und ihren Kindern an, sich bei einem persönlichen Videotermin individuell über die Alemannenschule zu informieren. Dafür bittet die Schule um Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Schule, Telefon: 07361 / 9778-50.