Albverein Hüttlingen feiert 125. Geburtstag

Die Aufgabenverteilung in der vierköpfige Führungsriege der Ortsgruppe hat sich bewährt, resümierte Georg Fürst bei der Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins Hüttlingen. Bürgermeister Günter Ensle würdigte zudem die gute Jugendarbeit des Vereins.

Fürst dankte allen Helfern und Mitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz, die Beteiligungen an Wanderungen und Veranstaltungen im und um das Wanderheim herum. Die Aufgaben werden jedoch nicht geringer, denn 2021 stehen die Feierlichkeiten für das 125-jährige Bestehen an.

In den Berichten schilderte Schriftführerin Gabi Grimminger die Aktivitäten der jetzt 204 Mitglieder, Schatzmeisterin Martina Fürst berichtete über die Finanzen, Michelle Orichel über den Bewirtschaftungsverein, während Annemi Munz den Betrieb des an 28 Wochenenden geöffneten Wanderheims schilderte. Lediglich in den Sommermonaten ist während der zahlreichen Vereinsfeste geschlossen. Bei den Veranstaltungen ragten im vergangenen Jahr nach Angaben von Peter Apprich das Fuchslochfest, der Besuch in Cortignola und die Arbeit mit den Jugendgruppen heraus. „Da wächst eine coole Truppe heran“, fasste er zusammen. Wanderwart Horst Nigrin erzählte von 300 Wanderfreunden, welche 224 Kilometer zurücklegten und Wegewart Jost Orichel, dass sich die Beschilderung der 24 Kilometer langen Wanderwege auf Gemeindegebiet in gutem Zustand befindet.

Bürgermeister Günter Ensle gratulierte zur hervorragenden Arbeit in der Ortsgruppe, würdigte die Hüttendienste und die gute Jugendarbeit und lud schon jetzt dazu ein, sich in fünf Jahren bei Hüttlingens Jahrtausendfeier ebenfalls zu engagieren.

Bei den Wahlen wurden die Kassiererinnen von Ortsgruppe und Bewirtschaftungsverein in ihren Ämtern bestätigt. Auf Anfrage der Wasseralfinger Ortsgruppe lud Georg Fürst zur Mitgliedschaft in Hüttlingen ein, lehnte aber eine Fusion ab. Außerdem kann das Wanderheim künftig vom Kocher her nicht mehr direkt erreicht werden, weil sich der Weg jetzt in Privathand befindet und durch einen Zaun wegen der dort sich befindlichen Tiere gesperrt wird.

Die Jubilare der Albvereins-Ortsgruppe

60 Jahre Mitglied ist Xaver Bullinger, 50 Jahre Otto Kaiser und Georg Vogel, 40 Jahre Harald Berndt, Helmut Faul und Günter Schäffner, 25 Jahre: Sandra Fürst, Tanja und Karl Kurz, Maria Wolfsteiner und Aloisia Zimare.