Albverein baut in Zukunft auf Teamwork

Die Ortsgruppe Hüttlingen des Schwäbischen Albvereins verteilt die Lasten auf verschiedene Schultern und setzt für die Zukunft auf eine Quadriga aus Dietmar Apprich, Georg Fürst, Freddy Raab und Hansi Teufel. Das hat die Mitgliederversammlung beschlossen.

Notwendig für die Quadriga war natürlich eine Satzungsänderung. Dem Ausschuss gehören auch die Revisoren Markus Kling und Silke Auchter, Annemie Munz vom Bewirtschaftungsverein sowie Gabi Grimminger, Manuela Deeg, Heike Balle und Michael Ilg an.

Wie groß die Aufgabenbereiche inzwischen geworden sind, verdeutlichte Vertrauensmann Georg Fürst in seinem Bericht. Da wurde der Parkplatz an der Zufahrt zum Wanderheim mit einem Gemeindezuschuss ausgebaut, das Wanderheim wird an 25 Wochenenden im Jahr bewirtschaftet, Sonnwendfeier, Fuchslochfest, ein Orientierungslauf, Vereinsfeste und natürlich Wanderungen werden organisiert. Von einem gleichberechtigten Vorstandsteam erwartet man sich jetzt eine bessere Verteilung der Aufgaben und ein leichteres Überspringen der immer größer werdenden bürokratischen Hindernisse, wie das Georg Fürst formulierte.

Es folgten die Berichte von Schriftführerin Manuela Deeg, der beiden Kassiererinnen Martina Fürst und Michelle Orichel (vom Bewirtschaftungsverein), von Dietmar Apprich, der die vielen Veranstaltungen zusammenfasste, von Horst Nigrin, der von elf Wanderungen mit zusammen fast 300 Teilnehmern berichtete sowie dem Bericht von Wegewart Jost Orichel über den Zustand der Wanderwege auf Gemeindemarkung.

Die Albvereinsjubilare

25 Jahre: Horst Abele, Dietmar und Susanne Apprich, Thomas Bernthaler, Claudia Buck-Maier, Karl Bux, Wolfgang Ehinger, Alexander Hefele, Markus Kling, Thomas Kratky, Günter Maul, Alexandra Mezger, Klaus-Dieter Moll, Gisela Moll-Bux, Michelle Orichel und Harald Rettenmaier. 40 Jahre: Wilhelm Grandy, Harald Grimminger, Franz Martinée und Viktor Schlipf. 50 Jahre: Josef Kurz und Ludwig Röhrer. 70 Jahre: Josef Kruger. Die silberne Albvereins-Ehrennadel erhielten zudem für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit: Martina Fürst und Thomas Bernthaler.