Aktuelle und Ehemalige bei Rot und Schwarz

Mit einem großen Festabend hat die Fußball-Abteilung des TSV Hüttlingen ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Losgegangen ist es für die über 200 geladenen Gäste mit einem gemeinsamen Sektempfang, bei dem es zu einem großen Wiedersehen von aktuellen und ehemaligen Fußballern, Trainern und Verantwortlichen gekommen war. Der Bürgersaal strahlte dabei festlich dekoriert in den Vereinsfarben rot und schwarz.

Nach der Begrüßung durch Abteilungsleiter Patrick Bieg folgten Glückwünsche und Grußworte der Ehrengäste. Der Vorstand des TSV Hüttlingen, Eduard Rup, verwies darauf, dass die Verantwortlichen der Fußballabteilung über all die Jahre stets mit Weitblick und großem Sachverstand agierten. Hüttlingens Bürgermeister Günter Ensle hatte bei seinen Glückwünschen die Anzahlung des Zuschusses der Gemeinde für den Tribünenbau in Höhe von 7500 Euro dabei. Der Bezirksvorsitzende des Württembergischen Fußballverbands, Jens-Peter Schuller, berichtete anschließend, dass sich das große Engagement der Hüttlinger Fußballer auf und neben dem grünen Rasen mittlerweile bis zum Deutschen Fußballbund herumgesprochen habe und der TSV nicht zuletzt auch deshalb mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde. Der erste Teil des Programms endete mit den Ehrungen langjähriger Funktionäre der Abteilung.

Gemeinsam mit dem Ehrenamtsbeauftragen des WFV, Hans-Georg Maier und Abteilungsleiter Patrick Bieg verlieh Jens-Peter Schuller an Oliver Deibert, Christian Pfisterer, Norbert Schneider und Michael Vaas in Anerkennung ihrer Verdienste um den Hüttlinger Fußballsport die Verbands-Ehrennadel in Bronze.

Mark Munz und Christian Pfisterer blickten dann als Moderatoren des Festabends gemeinsam mit den Gästen auf die letzten 75-Jahre zurück. Dabei gab es „ganz großes Kino“ für die anwesenden Hüttlinger Fußballer und Fußballerinnen zu sehen. Los ging es mit einem amüsanten Film: Die beiden haben im Rahmen ihrer Vorbereitungen bei den Hüttlinger Vereinsikonen, Walter Däuble und Klaus Auchter, Informationen zur Historie der Abteilung eingeholt und dabei festellen müssen, dass die Gründung der Abteilung vermutlich gar nicht 1947 sondern schon 1946 oder 1945 war – sehr zur Freude des Publikums.

Der abwechslungsreiche Rückblick war gespickt mit unterhaltsamen Anekdoten sowie emotionalen Filmchen zu den wichtigsten Ereignissen der vergangenen 75 Jahre. Unter anderem gab es Einspieler zu den größten sportlichen Erfolgen und den drei großen Bauprojekten der jüngsten Vergangenheit (2006 Vereinsheimbau, 2010 Bau der Ballsporthalle sowie 2022 Bau der Zuschauertribüne). Das erzeugte Gänsehautstimmung pur im Bürgersaal.

Ein weiteres Highlight war die Podiumsdiskussion der Moderatoren mit Klaus Auchter, Ralf Miller und Jürgen Schabert, allesamt Leistungsträger während der sportlich erfolgreichsten Zeit der Vereinsgeschichte.

Sie erzählten von der Saison 1995/1996, als der TSV mit der Bezirksliga-Meisterschaft seinen größten Erfolg feiern konnte sowie an die Spielzeiten in der Landesliga, als zahlreiche namhafte Mannschaften und prominente Spieler in Hüttlingen zu Gast waren. Den letzten großen Auftritt beim Rückblick hatten dann die Initiatoren und Gründungsmitglieder des Mädchen- und Damenfußballs in Hüttlingen. Dabei wurden Oliver und Conny Deibert, Janina Böhm, Michelle Birkle und Tamara Maier zu den Anfängen und der Entwicklung des Mädchen- und Damenfußballs auf der Bühne befragt.

Für weitere Abwechslung beim unterhaltsamen Festprogramm für Jung und Alt sorgten die Peewee Dancers von der Abteilung Turnen/Leichtathletik/Akrobatik mit zwei tollen Tanzauftritten. Schließlich heizte der Jongleur und Fußball-Freestyler Sebastian Landauer mit seiner lustigen Fußball-Comedyeinlage und einer beeindruckenden Lightshow die Stimmung im Bürgersaal kräftig ein. Nach dem Programm schwelgten die Gäste dann noch gemeinsam in Erinnerungen an ihre Zeit beim TSV.

Bei Tanzmusik feierten die Hüttlinger Fußballerinnen und Fußballer schließlich ihr Jubiläum in lockerer Atmosphäre bis in die frühen Morgenstunden.