Abschlussprüfung bei den Hedgehogs

Die Students des Hüttlinger Hedgehogs Square Dance Club haben ihre Abschlussprüfung abgelegt. Immer freitags lernten die Teilnehmer Figuren des Mainstream Programms von Clubcaller Hans-Gerd Gasser. Künftig können sie an Clubabenden oder jeder Tanzveranstaltung weltweit mittanzen, da die standardisierten Figuren einheitlich angesagt und umgesetzt werden. Mit dem 30. Muffigel Dance am 3. November feiert der Verein um 12 Uhr in der Limeshalle sein 30-jähriges Bestehen. Dazu werden Square Dancer aus ganz Deutschland erwartet. Unser Foto zeigt von links: Herta Ilg, Susanne Vetter, Hans-Gerd Gasser, Hildegard Mikolajczak und Annegret Schöffler. Wer Interesse hat, Square Dance zu lernen, kann sich am 14. und 21. September ab 19.30 Uhr in der Limeshalle informieren. Infos gibt es bei Florian Hirth unter 07366 / 5389 oder 0176 / 56924637. Foto: The Hedgehogs SDC e.V.