Die Kulturstiftung in Abtsgmünd hat einige Veranstaltungen verschoben:

Helge und das Udo, Zehntscheuer, wird vom 8. Mai auf den 3. Dezember verschoben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer dennoch seine Tickets zurückgeben möchte, meldet sich bei der Gemeindekasse, Telefon: 07366 / 8225. Die am 13. Mai geplante Kulturfahrt nach Ravensburg findet nun am 14. Oktober statt. Alle Teilnehmer, die bereits gezahlt haben, bleiben angemeldet. Abmeldungen unter Telefon: 07366 / 8218. Der Vortrag am 14. Mai „Geschichten aus Alt-Abtsgmünd“, Zehntscheuer, wird am 17. September nachgeholt. Der Eintritt bleibt weiterhin frei.

Beim Kleinkunstfrühling Hüttlingen fallen zwei Termine aus:

Am 19. April: Bettina Castano & Hakim Ludin - Flamenco meets Percussion Hands & Feet und am 15. Mai: Carrington-Brown & The Swonderful Orchestra - Comic meets Classic. Für zwei weitere konnten Ersatztermine gefunden werden. Diese sind vorgesehen am 15. Oktober: Katalyn Hühnerfeld, 20 Uhr, Forum; am 7. Oktober: Habbe & Meik, 20 Uhr Bürgersaal. Die dafür erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden. Unberührt bleibt aktuell der Abend am 13. Juni Alfons Le Best OF, 20 Uhr, Bürgersaal, ob und wann die Veranstaltung stattfindet, wird rechtzeitig mitgeteilt. Einzelkarten, die bei der Gemeinde Hüttlingen oder bei der Buchhandlung Henne in Wasseralfingen erworben wurden, können bis 14 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung über ein Rückgabeformular zurückgegeben werden. Dieses ist auf der Homepage www.huettlingen.de.

Der Musikverein Dalkingen sagt sein Frühjahrsfest am 9. und 10. Mai ab. Der Abend mit Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten wird im darauffolgenden Jahr, am 8. Mai 2021, nachgeholt. Bereits erworbene Karten gelten für den neuen Termin. Alternativ können die Karten auch zurückgegeben werden. Dafür bitte die Karten zusammen mit Namen und Bankdaten in den Briefkasten im Musikantenstadl, Hohe Straße 5, 73492 Rainau-Dalkingen, bis spätestens 31. Mai einwerfen. Die Rückerstattung findet dann in den kommenden Wochen statt.