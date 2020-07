81-Jährige missachtet Vorfahrt

Eine 81-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr beim Einfahren vom Ölweg in die Abtgmünder Straße einer 49-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Die 49-Jährige fuhr von rechts heran. die Autos kollidierten im Einmündungsbereich. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.