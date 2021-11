80er Feier der Hüttlinger Schulkameraden

Die Hüttlinger Schulkameradinnen und Schulkameraden der Jahrgänge 1939/40 habe coronabedingt um ein Jahr verspätet am Wochenende in Hüttlingen ihren Achtziger gefeiert. Die Feier begann im Gasthaus Lamm mit einem Sektempfang und dem Festtagsmenü. Bei einem Wortgottesdienst in der Pfarrkirche gedachte man der 17 verstorbenen Schulkameraden. Für die gute Organisation bedanken sich die 80er bei Aloisia und Adolf. Ein Dank gilt auch den Wirtsleuten Röhrle und ihren Bediensteten „für die ausgezeichneten Speisen und die aufmerksame Bewirtung“.