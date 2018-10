800 Euro für Burkina Faso gespendet

Zum dritten Mal haben Sabine und Ralf Kling am Kirchweihsonntag im Saal der Begegnungsstätte einen Hobby-Künstlermarkt veranstaltet. Selbstgenähtes, Schmuck, Aquarelle und Taschen – die Auswahl war groß, ebenso die Resonanz. So ganz nebenbei wurde von einer Gruppe von Firmlingen Kaffee und Kuchen verkauft, wobei der Erlös dieser Aktion der Burkina-Faso-Initiative von Christel Trach-Riedesser zugute kommt. Jetzt haben Sabine Kling (Dritte von links) zusammen mit den Firmlingen Anna-Maria, Elisa, Louise, Maren und Willy den Betrag von 800 Euro an Christel Trach-Riedesser übergeben. Der soll in Kürze nach Koudougou überwiesen und für den Bau des dortigen Kindergartens Verwendung finden. Foto: Volckart