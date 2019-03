Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B19 zwischen Hüttlingen und Abtsgmünd an der Abzweigung Waiblingen wurde eine 78-Jährige schwer verletzt. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Die 78-Jährige war Beifahrerin bei einem 81-Jährigen, der mit seinem Auto von Aalen-Waiblingen kommend in die B19 einfuhr. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Abtsgmünd kommenden 72-jährigen Autofahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die 78-Jährige sowie der 81-Jährige wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 7000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

In der Folge des Unfalls kam es aus bislang ungeklärter Ursache noch zu einem weiteren kleineren Verkehrsunfall. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

