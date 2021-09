75 Jahre nach der Vertreibung: Wie sich die Neubürger auf der Ostalb behaupteten

11.09.2021, 17:00



Donauschwaben (auch Donaudeutsche) ist laut Wikipedia ein Sammelbegriff für die von Ende des 17. bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die Länder der Ungarischen Stephanskrone ausgewanderten Deutschen. Nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie als Folge des Ersten Weltkrieges wurden die Siedlungsgebiete der Donauschwaben im ehemaligen Österreich-Ungarn durch die alliierten Mächte dreigeteilt. Ein Teil blieb bei Ungarn, der zweite Teil wurde Rumänien zugeordnet, der dritte fiel an den neu gegründeten Staat Jugoslawien. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Donauschwaben entrechtet, enteignet und in vielen Fällen in die Sowjetunion verschleppt. In Ungarn wurde die Hälfte der Ungarndeutschen vertrieben. (tu)