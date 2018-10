Der Hüttlinger Square Dance Club „The Hedgheogs“ veranstaltet am Samstag, 3. November, in der Limeshalle in Hüttlingen den 30. Muffigel Dance. Die ganztägige, bewirtete Veranstaltung beginnt um 11.45 Uhr mit der Registrierung der teilnehmenden Tanzgruppen. Um 12 Uhr startet das Programm. Ein Höhepunkt wird der Grand March ab 19.45 Uhr sein.

Weitere Informationen unter www.The-Hedgehogs-SDC.de