30. Geburtstag wird mit Muffigel-Dance gefeiert

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins The Hedgehogs Square Dance Club sind Ehrungen im Mittelpunkt gestanden. Darüber hinaus nahm die Vorbereitung zum 30. Muffigeldance im Jubiläumsjahr einen breiten Raum ein.

In seinem Rückblick führte Florian Hirth, seines Zeichens President der Hedgehogs, die Vereinsmitglieder durch ein abwechslungsreiches Jahr 2017. Neben der Flurputzete und verschiedenen Auftritten leisteten die Mitglieder mit Batiken wieder einen Beitrag zum Kinderferienprogramm. Mit ihrer erfolgreichen Graduation konnten zwei Students ihre tänzerische Ausbildung im vergangenen Jahr beenden. Aus den zahlreichen Besuchern am Tag der offenen Tür, dem jährlichen Open House, startete in 2017 wieder eine neue Class mit sechs Students.

Nach dem Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer wurden neun Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. Ehrenurkunden konnten Ilse Link (15 Jahre), Sigrid Mallwitz (25 Jahre), Gudrun Ferraro (15 Jahre), Florian Hirth (15 Jahre), Angelika Pahling (10 Jahre), Harald Besenfelder (15 Jahre), Lex Roger (10 Jahre), Lex Renate (10 Jahre) und Doris Zenger (10 Jahre) entgegennehmen.

Ein Höhepunkt des laufenden Jahres ist das 30-jährige Jubiläum des 1988 in Hüttlingen gegründeten Vereins. Dieses Ereignis wird am Samstag, 3. November, mit dem 30. Muffigel-Dance gebührend gefeiert. Zu diesem Special werden zahlreiche Gäste aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland erwartet.