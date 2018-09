Bis 7 Uhr am Dienstagmorgen musste ein 28-Jähriger in polizeilichem Gewahrsam bleiben. Der Mann, der deutlich betrunken war, hatte am Montagabend gegen 21 Uhr in den Kocherwiesen herumgepöbelt, herumgespuckt und um sich geschlagen.

Da nicht davon ausgegangen werden konnte, dass er sein Verhalten ändert, wurde er nach Rücksprache mit einem Richter in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier nach Ellwangen gebracht.