21-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Am Mittwochabend hat es auf einem Spielplatz in Hüttlingen eine Messerstecherei gegeben. Ein 21-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Mittlerweile befindet sich der Mann außer Lebensgefahr.

Er hatte sich gegen 18.15 Uhr in Begleitung eines 19-Jährigen sowie zwei anderen Freunden, darunter eine 13-Jährige, an einem Spielplatz in der Abtsgmünder Straße mit einem 16-jährigen Bekannten verabredet. Dabei kam es zum Streit, wobei der 21-Jährige sowie der 19-Jährige den 16-Jährigen mit Fäusten schlugen. Der dadurch zumindest leicht verletzte 16-Jährige setzte sich mit einem Taschenmesser zur Wehr und verletzte dabei den 21-Jährigen schwer. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, auch zum noch unklaren Hintergrund des Treffens sowie des Streits, dauern an.

