2000 Euro für den Kleinkunst-Frühling

„Der Kleinkunst-Frühling hat großen Anteil am Bekanntheitsgrad der Gemeinde“, hat Rainer Horlacher sowohl in seiner Eigenschaft als Geschäftsmann (Hot, Jeans & Mode) sowie auch als Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins gerühmt. Er sei in den jetzt 18 Jahren seines Bestehens geradezu eine Institution und geniale Marketingmaßnahme geworden. Hüttlingens Bürgermeister Günter Ensle (rechts) spielte seinerseits den Ball wiederum zurück. Ohne das Sponsoring der Hüttlinger Geschäftswelt könne eine solche Veranstaltungsreihe nicht über die Bühne gebracht werden. Er dankte Rainer Horlacher (im Bild links), Gertrud Berta (Mitte) in Vertretung von Jens Boving (Apotheke am Markt) und Michael Kübler (Freie Tankstelle) für ihr schon jahrelanges Engagement in Form von Spenden.