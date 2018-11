1,8 Millionen für den Ausbau der B 19

Im Februar soll mit den beiden Bauabschnitten zur Sanierung der innerörtlichen B 19 in Hüttlingen begonnen werden. Das rund 1,8 Millionen Euro teure Projekt, mit dem das Aalener Unternehmen Rossaro beauftragt wurde, wird gemeinsam vom Regierungspräsidium und der Gemeinde finanziert. Das Regierungspräsidium will 1,07 Millionen Euro und die Kommune 790 000 Euro übernehmen.

Der erste Abschnitt beginnt bei der Brücke über den Mittelbach (nördlich SHW) und endet bei der Tankstelle. Die Straße soll einen Vollausbau mit lärmarmem Asphalt erhalten. Ebenso übernimmt das Regierungspräsidium die Sanierung der Mittelbachbrücke sowie die Bushaltestelle bei der Einmündung der Beethovenstraße einschließlich einer Querungshilfe und der Instandsetzung der Stützwand im Bereich der Hohenespe. Die Gemeinde schultert die Auswechslung des Mischwasserkanals samt Straßenabläufen, Schachtabdeckungen und der Wasserhauptleitung, den Neubau des Radweges und schließlich den Breitbandausbau und die Straßenbeleuchtung.

Bushaltestellen umgestaltet

Ab März werden die Bushaltestellen an der B 19 in Niederalfingen durch das Regierungspräsidium barrierefrei umgebaut. Dazu wird die bisherige Wendeplatte umgestaltet, sodass die Busse aus Richtung Abtsgmünd ebenso einfahren können wie aus Richtung Hüttlingen. Die Busbenützer müssen also nicht mehr die Bundesstraße überqueren. Die Gemeinde nutzt diese Umbauten auch zu einer Kanal- und Wasserleitungsauswechslung in der Schlierbachstraße und im Hengleweg. Die Arbeiten sollen vom günstigsten Bieter, der Firma Mezger Bau, für 284 000 Euro ausgeführt werden.

Innenhof für den Unterricht

Durch den Erweiterungsbau an der Alemannenschule entsteht ein Innenhof, den die Schule zumindest im Sommer als Ruhefläche, aber auch als Unterrichtsraum nutzen will, wie Schulleiter Ralf Meiser dem Gemeinderat erläuterte. Der Hof soll nach den Vorstellungen der Ellwanger Stadtlandingenieure einen Pflasterbelag, aber auch kleinere Grüninseln bekommen. Ob allerdings die ebenfalls vorgesehenen Sonnensegel angeschafft werden, wollte der Gemeinderat noch nicht endgültig entscheiden.

Erneuert und geringfügig verlegt wird der Verbindungsweg zur Jahnstraße, wenn der Erweiterungsbau fertiggestellt ist. Der soll nämlich an zwei Stellen als Zugang für den Neubau genutzt werden können.