1,3 Millionen Euro Bundesförderung für den Breitbandausbau in Hüttlingen

Eine positive Nachricht aus dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur hat die Bundestagaabgeordneten für Aalen-Heidenheim, Roderich Kiesewetter und Leni Breymaier.

Kiesewetter: „Der Antrag der Gemeinde Hüttlingen auf Infrastrukturförderung wurde am 18. Mai bewilligt. Der Bund wird 1,33 Millionen Euro in den Breitbandausbau in Hüttlingen investieren. Das sind 50 Prozent der Gesamtinvestitionen von 2,65 Millionen Euro. Auch vom Land gibt es eine voraussichtliche Kofinanzierung von 1,06 Millionen Euro. Ich freue mich, dass Bürgermeister Günter Ensle hier auf das Bundesprogramm setzt.“

Breymaier: „Die Gemeinde Hüttlingen profitiert durch eine Beratungsleistung in Höhe von 50 000 Euro und die Infrastrukturförderung vom Bundesprogramm. Nach Maßnahmen-Ende sollen 29 Teilnehmer mit einer Mindestbandbreite von einem Gigabit pro Sekunde versorgt werden. Das ist eine wichtige Zukunftsinvestition für die Gemeinde.“

Die Gemeinde Hüttlingen ist Mitglied der Komm.Pakt.Net. (KaöR) - einem Verbund aus acht Landkreisen mit über 200 Kommunen - mit dem Ziel, innerhalb des Verbundgebiets jeden privaten Haushalt, jedes Gewerbegebiet und alle kommunalen Einrichtungen mit Glasfaser anzuschließen. Durch den Verbund versprechen sich die Mitglieder ein attraktiveres Netzgebiet sowie Kostenvorteile. Im Ostalbkreis treten die Kommunen selbst als Antragssteller auf.