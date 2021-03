1000 Euro für den TSV Hüttlingen

Über eine großzügige Spende der VR-Bank Ostalb in Höhe von 1000 Euro kann sich der TSV Hüttlingen freuen.

Jürgen Eisele, Leiter der VR-Bank Geschäftsstelle Hüttlingen, überreichte den Vereinsvertretern Dietmar Gross und Eduar Rup im Sportzentrum Aktivum Hüttlingen stellvertretend einen Spendenscheck. Er betonte: „Sehr gerne unterstützen wir den TSV Hüttlingen in so schwierigen Zeiten mit einer Spende aus unserem Gewinnspartopf. Als in der Region verwurzelte Genossenschaftsbank liegt uns die Förderung der Vereine in unserem Geschäftsgebiet sehr am Herzen.“