Über 3000 Euro fürs Fifty-fifty-Taxi

Mit 3250 Euro unterstützt die Firma SHW Storage & Handling Solutions GmbH aus Hüttlingen das Fifty-fifty-Taxi und trägt so mit dazu bei, dass Jugendliche bis 25 Jahren an Wochenenden und an Abenden vor Feiertagen im Ostalbkreis zum halben Preis mit dem Taxi nach Hause fahren können. Christina Guerra überreichte die Spende im Beisein von Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nahverkehr an Landrat Klaus Pavel, der für die Unterstützung dankte. Die Fifty-fifty-Taxi-App werde sehr gut angenommen – seit ihrem Start im April 2015 hätten sich mehr als 13 000 junge Menschen aus dem Ostalbkreis die App auf ihr Smartphone heruntergeladen. „Dies bedeutet, dass jedes Wochenende rund 600 bis 700 Jugendliche sicher nachts nach Hause kommen“, erklärte Pavel.