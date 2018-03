Zwei fragile Türme für den Utzenberg

Auf dem Areal der ehemaligen Richtfunkstation der Bundeswehr, auf dem auch ein Funkmast steht, soll ein Aussichtsturm entstehen. Und wenn es nach Bürgermeister Frederik Brütting geht, schon in absehbarer Zeit. Dazu haben Studierende der TU Kaiserslautern Konzepte erstellt.

Da das ehemalige Bundeswehr-Areal auf dem Utzenberg seit 2017 der Stadt Heubach gehört, habe die Stadtverwaltung die Bevölkerung nach Ideen für den alten Funkmasten befragt, erzählt Bürgermeister Frederik Brütting: „Die beste Idee kam von Professor Jürgen Graf.“ Der Heubacher schlug vor, unter Einbeziehung des alten Masten einen Aussichtsturm zu erstellen.

Graf ist Professor an der Technischen Universität in Kaiserslautern, wo er direkt Studierende ermunterte, sich über den geplanten Aussichtsturm Gedanken zu machen und tragfähige Entwürfe zu erstellen. Sechs Studenten und Studentinnen meldeten sich, um an dem Projekt teilzunehmen. Betreut wurden sie dabei neben Professor Graf (Bauingenieur) von Professor Stefan Krötsch (Architekt), Viktor Poteschkin, Christian Weisgerber und Andreas Stengel. Sie alle und dazu Bürgermeister Brütting und Landrat Klaus Pavel prämierten die Entwürfe in der Heubacher Silberwarenfabrik.

Von den drei entstandenen Konzepten kamen nur zwei zur Präsentation in Heubach. Die beiden Teams – Falk Ahlheim und Viyaleta Zhurava sowie Ebru Bulut und Nagihan Erenler präsentierten ihre Türme und erläuterten die Details. Zur Präsentation waren neben zahlreichen Bürgern einige Mitglieder des Gemeinderats gekommen. Auch Landrat Klaus Pavel und Bürgermeister Thomas Kuhn aus Bartholomä interessierten sich dafür, was sie die vier haben einfallen lassen.

Landrat Pavel sah vor seinem geistigen Auge schon den Turm, mit Lasern verbunden mit den vielen anderen Türmen im Ostalbkreis. Er könne sich auch auf dem Utzenberg gut vorstellen, „die wunderbare Landschaft, in der wir hier leben dürfen, von obern zu bewundern“.

Professor Graf erläuterte nd die notwendige Höhe des Aussichtsturmes von 60 Metern, angepasst an die Höhe des Funkmasts. Seine Anforderung war unter anderem, ein fragiles Bauwerk zu konzipieren sowie den Turm in den Archäopfad zu integrieren und an die Umgebung anzupassen. Als Baumaterial war Holz vorgegeben.

Beide Teams erläuterten Konstruktion, Statik, Materialien und Ausarbeitung. In beiden Varianten wurde der alte Funkmast als Statikelement integriert. Die Stabilität der Bauwerke basiert jedoch auf der Bauweise der hölzernen Aussichtsturmes. Als Kernholz wurde jeweils Lärche verwendet. Mehrere Plattformen ermöglichen dem Besucher verschiedene Aussichten. Ein Konzept ging noch über den Turm selbst hinaus und zeigte Nutzungsmöglichkeiten eines weiteren Gebäudes für Ausstellungen und Bewirtung. Der Turm selbst war hier von unter her verdichtet und wurde nach oben durchlässiger. Der andere Turm gleicht einer Helix und schraubt sich elegant in den Himmel.

Das Preisgericht urteilte am Ende salomonisch. Da alle zu dem Schluss kamen, dass beide Entwürfe grandios sind, wurde das Preisgeld von 600 Euro gerecht unter den beiden Teams verteilt.

Bürgermeister Brütting möchte den Aussichtsturm so bald wie möglich realisieren. Dazu braucht er jedoch Fördergelder, da „wir das alleine nicht stemmen können“. Die Entwürfe wird er zunächst mit dem Gemeinderat besprechen.