Polizei nimmt Wasserproben.

Eine Zeugin hat am Montagabend gegen 18.20 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ihr eine gräuliche Verfärbung des Klotzbachs aufgefallen war. Beamte des Polizeipostens Heubach entnahmen mehrere Gewässerproben, die zur Untersuchung gegeben werden.

Des Weiteren wurde die Baustelle einer Brücke zwischen Heubach und Beuren überprüft, an welcher am Montag ein neues Kanalrohr in den Klotzbach eingesetzt wurde. Um das Rohr einzusetzen, wurde der Schlamm an der Brücke ausgebaggert. Dieser floss im Bach bis zur Stadtmitte, wo die Trübung immer noch deutlich zu sehen war.

Weitere Ermittlungen übernehmen Beamte des Polizeipräsidiums Aalen, Gewerbe und Umwelt.