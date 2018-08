Nur noch wenige Karten sind für das sechste „Wasser mit Geschmack“-Festival am Samstag, 25. August, ab 12 Uhr in Heubach verfügbar. Das Motto in diesem jahr lautet: „Durchbruch – Tanz zum Mittelpunkt der Welt“. Für die passenden Klänge sorgen über 25 DJs aus dem In- und Ausland auf drei Bühnen.

Das Festival findet bereits zum sechsten Mal in der Stellung in Heubach statt. Wie schon in den Vorjahren wird die Veranstaltung wohl ausverkauft sein, so lautet zumindest die Aussage des Veranstalterteams rund um Anton Bahtinov: „Wir haben das Kontingent in diesem Jahr zwar angepasst, weil auch das Gelände vergrößert wurde. Dennoch wird es wohl keine Tageskasse geben.“

Das Festival bietet Platz etwas über 3000 Besucher. Für kulinarische Abwechslung sorgen insgesamt acht Food-Trucks. Der Aufbau in der Stellung startet bereits in den nächsten Tagen.