„Marco“ prellt 65-Jährige um hohen Geldbetrag

Von Deutsche Presse-Agentur

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den heutigen Mittwoch erneut vor unwetterartigen Gewittern in Baden-Württemberg. „Heute haben wir eine Schwergewitterlage“, sagte Kai-Uwe Nerding, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Mittwoch in Stuttgart. Sehr warme Temperaturen gepaart mit feuchter Luft lassen die Gefahr für Gewitter mit Starkregen, Hagel und Windböen steigen. „Unwetter sind wahrscheinlich, lokal können die sogar extrem sein“, warnte der Meteorologe.