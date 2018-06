Kleinstes Konzert des Jahres: Giesinger spielt in Heubach

Sein kleinstes Konzert hat Max Giesinger dieses Jahr in einer beschaulichen Gaststätte im Ostalbkreis gegeben: In der Waldschenke Rosenstein trat er vor etwa 1000 Zuschauern auf.

Und obwohl der Eintritt das Publikum nichts kostete – 50 Karten für zwei Personen waren von Radio 7 verlost worden – mussten die Zuhörer doch einige Mühe auf sich nehmen und die 250 Höhenmeter aus Heubach zur Waldschenke per pedes zurücklegen. Belohnt wurden die Wanderer aber mit einem ungewöhnlich idyllischen Ambiente in der Waldlichtung. Und wer beim Aufstieg ins Schwitzen gekommen war, befand sich in dem Gastraum, der für 100 Gäste eine recht kuschelige Größe aufwies, in guter Gesellschaft.

Auch der gut gelaunte Star des Abends entledigte sich bald der überschüssigen Kleidung und bedauerte es angesichts der „gefühlt 60 Grad“ nicht früher auf die Idee gekommen zu sein in Short aufzutreten, immerhin sei das doch ein Radiokonzert – „das sieht doch eh niemand“. Giesinger, dessen Begleitung an dem Abend aus dem Gitarristen Steffen Graef bestand, spielte seine bekanntesten Titel wie „Roulette“, „Wenn sie tanzt“ („für die Muttis im Publikum“) und „80 Millionen“. Aus seinem neuen Album führte er „Legenden“ auf. Zwischen den Songs frotzelte Giesinger, dass er sich durchaus vorstellen könne mit Graef in eine WG in Heubach zu ziehen – so schön wie der Flecken sei. „Aber dann muss sie Balkon haben.“ Bürgermeister Frederick Brütting, der mitten im Publikum stand, hatte dagegen keine Einwände.

Star spielt draußen für alle

Das Publikum, dem zwar zum Mittanzen der Raum und die frische Luft fehlte, sang die bekannten Zeilen mit. Nach gut 30 Minuten verabschiedeten sich die Musiker. „Wir können jetzt auch das Spiel machen, dass wir den Raum verlassen und nach zehn Minuten wieder kommen“, erklärte der 29-Jährige grinsend.

Tatsächlich verließ er den Raum, allerdings in Richtung Außenbühne wo er von rund 1000 Menschen, die weniger Glück bei der Radio-Auslosung gehabt hatten, jubelnd begrüßt wurde. Er legte mit „Legenden“ und einem Medley aus „Wenn sie tanzt“ und „80 Millionen“ nochmal Er begleitete sich selbst und bescherte der jungen Leni wohl unvergessliche Momente, die mit einem Plakat hinter ihm ein Foto gefordert hatte. Giesinger ernannte sie prompt zu seiner Co-Sängerin und hatte damit die Herzen des Publikums vollends erobert.

„Es war mega nice – absolut genial“, schwärmte hinterher die 14-jährige Jana Hübner aus Heubach, die mit ihren Freunden zwar nicht in die Wirtsstube gekommen war, aber den Auftritt draußen aus der ersten Reihe mitverfolgte. „Wir lieben Max. Nur schade, dass er draußen nicht noch mehr Lieder gespielt hat.“

Das Konzert in Heubach war die Premiere einer Eventreihe des Senders Radio 7. Über 1000 Bewerbungen waren für das erste Gaststubenkonzert eingegangen, deren Wirte sich gefreut hätten, Max Giesinger in ihren Räumen begrüßen zu dürfen. Die Waldschenke auf dem Rosenstein kam in die engere Auswahl und Wirt Stephan Metzger wurde schließlich zum Gewinner geklickt.