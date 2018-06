Einbrecher isst im Kindergarten die Süßigkeiten auf

Ein Einbrecher hat in einem Kindergarten in Heubach (Ostalbkreis) die Süßigkeiten der Kleinen aufgegessen und ist dann mit vollem Bauch eingeschlafen. Erst als eine Kindergärtnerin am Donnerstagmorgen den Raum betrat, wachte er wieder auf.

Der Mann hatte in der Nacht den ganzen Kindergarten durchsucht, aber nichts Wertvolles gefunden. Deshalb aß er eben die Süßigkeiten - und wurde vom Schlaf übermannt. Weil er sich bei dem Einbruch auch noch verletzt hatte, verband die Kindergärtnerin am Morgen erst einmal seine Wunden. Danach suchte der Einbrecher das Weite. Doch die Erzieherin hatte ihn längst erkannt und konnte der Polizei die entscheidenden Hinweise geben. (lsw)